替自己紓困！ 威力彩4.7億頭獎號出爐 20:542020/05/14 中時電子報 呂承哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 威力彩頭獎號出爐。(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 已經連槓26期的威力彩，周四(14日)開獎預估頭獎上看4.7億元，民眾可以試試手氣，一圓發財夢！ 威力彩第109039期今晚開獎，第一區號碼為：12、24、17、35、30、34，第二區號碼為：02。 一切訊息請依照台彩網站公布為準 (中時電子報) #威力彩 #開獎 #號碼 #紓困 #頭獎 也許您會感興趣 推薦閱讀 申請1萬元紓困 四叉貓嘆：政府怎麼連2塊都想賺… 12:122020/05/11 政治 紓困之亂 陳時中：已與侯友宜通電話 感謝承擔責任 14:282020/05/11 生活 紓困之亂 他投資超過2千萬也來請紓困 16:292020/05/11 生活 北市紓困今收2319件 發出229萬元 19:352020/05/11 生活 亂象叢生 藍轟刁難艱苦人 04:102020/05/12 政治要聞 瑞興銀開辦勞工紓困貸款申請 04:102020/05/12 國際大事 勞工紓困貸款 龔明鑫：確定加碼 04:102020/05/13 財經要聞 申請紓困貸款後 銀行允信用卡代扣水電費 04:102020/05/13 社會新聞 紓困民眾怎麼分辨真假？網揭這地方最容易露出破綻 13:552020/05/13 生活 財經熱門新聞 散戶炒這檔死很慘…4天利息比地下錢莊還狠 - 即時 散戶注意！專家鐵口明天台股漲跌 - 財經 財經首長換將！ 金管會主委黃天牧升任 國發會主委龔明鑫接任 - 財經 散戶注意今晚美股！專家又洩明天台股漲跌 - 財經 美股又暴殺！華爾街大咖驚洩大危機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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