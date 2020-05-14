已經連槓26期的威力彩，周四(14日)開獎預估頭獎上看4.7億元，民眾可以試試手氣，一圓發財夢！

威力彩第109039期今晚開獎，第一區號碼為：12、24、17、35、30、34，第二區號碼為：02。

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(中時電子報)