針對顏清標換肝住院？陳柏惟突拋4字 20:592020/05/14 中時電子報 林郁庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 針對顏清標換肝住院？陳柏惟突拋4字。圖為顏清標至SOGO忠孝館當一日店長，下1萬顆水餃請消費者試吃。（圖／報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大甲鎮瀾宮董事長顏清標因罹患肝腫瘤，13日到高雄長庚接受活體換肝手術，歷經11個小時的手術過程，順利完成手術。曾在選舉中擊敗顏寬恒的陳柏惟，也突然在臉書拋出4字，被網友解讀疑似在向顏清標喊話。 13日顏清標開刀的消息傳出後，台灣基進立委陳柏惟也在臉書拋出4個字：「身體健康」，PO文一出後，許多網友看了秒懂紛紛回應「媽祖保佑」、「怎麼了？那四個字」、「顏董住院時不知道會不會想吃3Q水餃」、「祝福董事長，早日康復！」不過也有人說，「主動去關心人家才是真的，曖昧不明的po文」。 (中時電子報) #顏清標 #陳柏惟 #手術 #換肝 #4字 #大甲鎮瀾宮 也許您會感興趣 推薦閱讀 顏清標南下高雄換肝 術前交代親友：很快就回來 14:582020/05/13 政治 顏清標爆換肝救命 醫揭關鍵原因 15:352020/05/13 生活 顏清標為何換肝？過往病史曝光...網回3字 16:032020/05/13 政治 顏清標驚傳肝腫瘤動刀！友人曝因「3件事」壓力大舊疾復發 23:472020/05/13 政治 顏清標父子換肝手術成功 幕僚報平安 20:022020/05/13 政治 顏清標開刀順利 「換肝之父」陳肇隆：完美的手術 20:152020/05/13 生活 名醫執刀 顏清標順利換肝 04:102020/05/14 社會新聞 感情深厚 5子女都願捐肝 04:102020/05/14 社會新聞 顏清標術前曾做質子治療 陳肇隆曝出院時間 13:522020/05/14 生活 顏清標換肝手術歷經11小時 首度發聲：謝謝大家關心 19:042020/05/14 生活 生活熱門新聞 中颱黃蜂週日離台最近...降雨熱區曝光！這五區雨勢最大 - 生活 爽拿10萬紓困...男存款曝光 網罵爆：真的貪 - 生活 陳建仁放棄卸任禮遇 回中研院薪資最高可達49萬 - 生活 中颱黃蜂這7天最危險 賈新興：中南部警戒 - 生活 滿滿愛意！原來一年有13個情人節 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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