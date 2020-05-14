大甲鎮瀾宮董事長顏清標因罹患肝腫瘤，13日到高雄長庚接受活體換肝手術，歷經11個小時的手術過程，順利完成手術。曾在選舉中擊敗顏寬恒的陳柏惟，也突然在臉書拋出4字，被網友解讀疑似在向顏清標喊話。

13日顏清標開刀的消息傳出後，台灣基進立委陳柏惟也在臉書拋出4個字：「身體健康」，PO文一出後，許多網友看了秒懂紛紛回應「媽祖保佑」、「怎麼了？那四個字」、「顏董住院時不知道會不會想吃3Q水餃」、「祝福董事長，早日康復！」不過也有人說，「主動去關心人家才是真的，曖昧不明的po文」。

(中時電子報)