美共和黨籍參議員科頓對大陸採敵視態度，推動許多反制大陸法案，經常被陸媒指為「反華急先鋒」。（圖／美聯社）

大陸官媒《環球時報》引述相關消息人士表示，大陸對美國內以疫情為向中國大陸浮濫訴訟極為不滿，北京已著手準備對一些炮製反華議案的國會議員、密蘇里州以及美方相關個人和實體採取必要的懲戒措施。大陸的美國專家甚至指稱，反制措施不會是象徵性的，「必須要打痛他」。

《環球時報》說，最近以來美國國內一些國會議員及州官員，頻頻借新冠肺炎疫情問題向大陸發難，可謂是「濫訴成癮」。4月14日，美國共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）在參議院推出《為新冠病毒受害者追求正義法案（ Justice for Victims of Coronavirus Act）》，允許美國人對中國大陸提出私人訴訟。4月16日，美國共和黨籍參議員科頓(Tom Cotton)提出《2020年追究中國共產黨感染美國人責任法案》，要求剝奪大陸在美國的主權豁免。一天後，美國共和黨籍眾議員史密斯(Chris Smith)等人在眾議院推出類似法案，要求「北京對美國人民因為新冠肺炎承受的傷害負起責任」，共和黨籍眾議員班克斯(Jim Banks)也在拼命鼓噪就疫情對大陸進行追責索賠。

報導認為，對於上述議員而言，反華幾乎成了他們的「日常」活動。例如參議員霍利就於3月12日聯合另一名共和黨籍參議員史考特(Rick Scott)提出議案，要求禁止美國聯邦雇員在政府配發的手機上安裝大陸社交媒體應用程式「抖音」(TikTok)。眾議員史密斯也是在涉華問題、尤其是人權問題上的常客，去年3月他在美眾議院推出一項決議案，要求美國政府就大陸在美政治影響力活動發佈報告，以全面審視由中國大陸帶來的威脅。

除了上述的美國國會議員，包括美國保守派遊說組織「自由觀察」（Freedom Watch）以及總部位於德州的Buzz Photos等企業與實體也加入反華訴訟隊伍。今年4月17日「自由觀察」和德州體育攝影公司Buzz Photos並列共同原告，向德州北部法庭提起訴訟，要求中國大陸支付金額超過20兆美元的新冠疫情賠償。4月21日美國密蘇里州總檢察長施密特（Eric Schmitt）向聯邦法院提起民事訴訟，要求大陸對全球新冠病毒大流行負責，並以現金賠償密蘇里州因疫情蒙受的巨大經濟損失。

報導引述大陸中國社會科學院美國研究所研究員、美國外交研究室主任袁征的話說，「中美合作是互利共贏的，但是我們也不能一再退讓，絕不能容忍有些人毫無原則地對中美關係造謠生事。」他說，「對於這些無端造謠生事破壞中美關係、死不悔改，進而在美國國內撈取政治利益的政客，我們要堅決進行打擊。」

(中時電子報)