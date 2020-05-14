全國公務人員協會榮譽理事長李來希針對時力立委王婉諭支持罷免高雄市長韓國瑜，在臉書批「小燈泡的頭顱已經被她的媽媽踢到了高雄」，引起公憤。對此，國民黨不僅要求李道歉，也停止其黨權；有評論則認為，6月6日罷韓投票在即，李來希事件恐影響投票結果。本報對此舉辦網路投票「請問，你認為李來希嗆燈泡媽事件，會影響罷韓投票結果嗎？」截稿為止，達67.38%的網友回答「不會，因韓國瑜本人與此事無關，且已要求李道歉」。

《中時電子報》14日針對此進行網路投票，「請問，你認為李來希嗆燈泡媽事件，會影響罷韓投票結果嗎？」截稿為止，已有近5百多名網友投票，達67.38%(347票)的網友回答「不會，因韓國瑜本人與此事無關，且已要求李道歉」；31.07%(160票)則回答「會，因扯到「罷韓」議題，難免產生影響」；另1.55%(8票)的網友則表示不知道/無意見。

(中時電子報)