潤泰新（9945）今（14）日公布第一季財報，受惠新成屋持續銷售入帳，南山人壽間接貢獻獲利，首季大賺！

受惠新成屋銷售順暢並入帳認列，潤泰新今年第一季單季營收衝高至38.59億元，營業利益3.43億元，稅前淨利達30.81億元，歸屬於母公司業主的稅後淨利為29.56億元，每股稅後純益達3.05元，優於去年同期的2.22元。

(工商 )