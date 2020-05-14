潤泰新Q1大賺 EPS衝3.05元 21:002020/05/14 工商 蔡惠芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 潤泰新（9945）今（14）日公布第一季財報，受惠新成屋持續銷售入帳，南山人壽間接貢獻獲利，首季大賺！ 受惠新成屋銷售順暢並入帳認列，潤泰新今年第一季單季營收衝高至38.59億元，營業利益3.43億元，稅前淨利達30.81億元，歸屬於母公司業主的稅後淨利為29.56億元，每股稅後純益達3.05元，優於去年同期的2.22元。 (工商 ) #潤泰新 #大賺 #入帳 #EPS #第一季財報 也許您會感興趣 推薦閱讀 台翰 業外獲利本季入帳 04:102020/05/11 證券．權證 陳吉仲：明天40萬農民入帳1萬元 17:252020/05/11 生活 不畏疫情 南山人壽4月大賺逾57億 20:082020/05/11 財經 《業績-半導體》雍智Q1創4高 每股大賺2.52元 07:442020/05/12 財經 《業績-半導體》廣穎Q1獲利年增5倍 毛利率創3年新猷 09:262020/05/12 財經 《業績-鋼鐵》不鏽鋼走跌 彰源、有益Q1虧損 10:002020/05/12 財經 《業績-鋼鐵》運錩Q1每股虧損0.56元 去年度擬配息0.5元 10:342020/05/12 財經 《業績-電子通路》聯強Q1毛利率創9年新高 EPS1.08元 15:572020/05/12 財經 《業績-鋼鐵》久陽首季轉虧 每股淨損0.89元 08:182020/05/13 財經 《業績-鋼鐵》業外損失拖累 春雨首季EPS 0.01元 08:352020/05/13 財經 財經熱門新聞 散戶炒這檔死很慘…4天利息比地下錢莊還狠 - 即時 散戶注意！專家鐵口明天台股漲跌 - 財經 美股又暴殺！華爾街大咖驚洩大危機 - 財經 台積電慘了…美、陸挺誰？專家曝結局 - 財經 最壞時機已過？大戶逢低大買這4檔股票！ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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