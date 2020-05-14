鴻海旗下富智康集團14日發布Q1財報，營收下滑4成且虧損逾6千萬美元，富智康稱目前難以準確預測新冠肺炎事件對2020上半年的影響程度。

根據富智康Q1財報，期間營收年減41％至約18.48億美元。並虧損6,248.3萬美元，虧損較2019年同期收窄9.1％

富智康指出，疫情令需求減少的壓力加劇，整體毛利率亦繼續受到競爭壓力，預期挑戰性的環境會對營運、銷售額、收入及可收回款項等，持續產生重大不利影響，原先計劃在大陸、印度及越南主要設施及廠區的生產及製造活動將無法預料地收縮。

富智康也稱，旗下主要設施及廠區，以及部分客戶、供應商和業務夥伴所在的國家，正採取預防隔離措施和旅遊限制等，主要生產及製造活動暫停，當地需求及商業活動放緩，拖累營運表現，目前已加強措施控制整體成本、營運開支及毛利率下行壓力，而應收貿易帳款的潛在風險增加，可能會提高相關帳款的預期信貸虧損備扺，但指出仍有足夠財務資源為持續經營業務提供資金。

(工商 )