瑞典貿易委員會台北辦事處代表言禾康(左)，拜訪桃園市長鄭文燦。(秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

瑞典貿易委員會台北辦事處代表言禾康(左四)，拜訪桃園市長鄭文燦(右五)，針對城市永續、綠色交通、循環經濟及廢棄物處理經驗交流。(秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

瑞典貿易委員會台北辦事處代表言禾康，13日拜訪桃園市長鄭文燦。(秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

瑞典貿易委員會台北辦事處代表言禾康，13日拜訪桃園市長鄭文燦，針對城市永續、綠色交通、循環經濟及廢棄物處理經驗交流，並討論未來合作可能。

鄭文燦表示，桃園製造業能量豐沛，此次疫情因應國內口罩需求，「口罩國家隊」中工具機業者、原物料廠商及口罩製造廠，許多皆來自桃園；隨著中美貿易戰，全球供應鏈重組，身在國門之都、產業重鎮的桃園機會增多。相信未來桃園和瑞典有許多合作發展機會，知名瑞典家具品牌IKEA看準交通便捷與發展潛力，落腳青埔高鐵特定區開設旗艦店，預計七月開幕，也歡迎瑞典企業到桃園投資。

鄭文燦說，在共享交通、電動公車及廢棄物處理上桃園皆有相當好的成果，加入地方政府永續發展理事會ICLEI，並擔任首屆國際生態物流社群主席城市，在環境永續經營上不斷創新。

鄭文燦表示，共享交通上桃園推廣成效佳，桃園電動公車數量多，也積極汰換舊巴士；觀音灰渣處理場將垃圾轉化為工程可用的再生粒料，達到環境永續發展目標。

言禾康首先稱讚台灣在武漢肺炎中防疫成功，「居住在台灣很安全」。他說，瑞典是全球永續發展領導國家，在綠色交通、循環經濟及垃圾處理有相當成功的經驗，例如瑞典恩華特集團（envac）自動廢棄物收集系統，台北101也採用此系統，以更有效率的方式搜集、管理廢棄物。現也有許多瑞典知名企業進駐台灣，在桃園市提供超過5500個工作機會。

言禾康說，瑞典城市在永續發展有諸多重要發展，例如瑞典第2大城市哥特堡發起電動城市計畫，在104年開始採用電動與油電混合巴士，並與15個產學合作夥伴共同打造哥特堡（Goteborg)現代交通運輸樣態。

桃園市政府秘書處處長顏子傑說，瑞典在電動車、廢棄物處理上都很值得台灣學習，盼保持密切聯繫，促成更多合作交流。

(中時 )