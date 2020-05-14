2惡煞持槍闖新莊屈臣氏，搶15萬束帶綁3店員。黃世麒攝

新莊幸福路上屈臣氏13日晚間10時發生搶案，店內在近打烊時間，闖入兩名歹徒，分別手持水果刀、槍枝，兩人搜刮18萬逾元外，更惡劣用用束帶綑綁3女店員，整起作案過程約10分鐘。新莊警方表示，上午已掌握2人特徵追查歹徒下落，警方晚間8時許於中壢持搜索票攻堅，緝捕惡匪歸案，並搜出犯案用手槍。

該店坐落於新莊幸福路鬧區，距離環狀線捷運幸福站僅400公尺。據了解，2位歹徒犯案前有先到附近巡視，確認這家屈臣氏營業額最高才行搶。2名男子年約40歲、20多歲，身形皆高瘦，身穿黑衣黑褲，佩戴口罩、鴨舌帽、手套，看店員將鐵門拉至一半時，不疾不徐地走入店內行搶，2人持刀、槍枝，威脅店員強取店內財物，犯案過程約10分鐘。

歹徒狡詐命令店員從保險箱內拿取鈔票，得手18萬7294元，再以束帶綑綁3名女性店員手腕，歹徒迅速鑽進一旁小巷，搭乘計程車逃逸。1名女性店員在犯嫌逃逸後，掙脫束帶，協助另2名店員脫困緊急報案，據悉，3名店員手腕遭綑綁，身上無其他傷勢。

警方表示，13日晚間到場後，拉起封鎖線，發現4條束帶證物，火速組成專案小組查緝偵辦，14日連絡上歹徒逃逸搭乘的計程車司機，採集車上指紋等相關物證，全力查緝歹徒，晚間於中壢持搜索票攻堅，緝捕惡匪歸案，並搜出犯案用手槍。

(中時 )