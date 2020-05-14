中信兄弟作客對上富邦悍將，6局上由吳東融從楊彬手中敲出隊史第30000支安打，是中職有史以來首支達成此紀錄的球隊，不過這顆別具意義的球卻差點拿不回來，因為該球被下一棒張志豪所敲出的全壘打轟到外野，幸好工作人員有撿回。

今日賽前中信兄弟球團（含前身兄弟象）隊史敲出29986支安打，僅差14支就達標3萬安，首局前3棒就連續敲出內野安打攻占滿壘，此外陳家駒在2局下半敲出陽春炮，前5局以7比1領先。

6局上王威晨敲安上壘後，吳東融敲出本場第14支安打，也是隊史第30000安，助中信兄弟達成前無古人的紀錄。不過兄弟並沒有及時將這顆球收回，球留在場上楊彬續投，下一棒張志豪敲出中外野3分炮，兄弟取得10比1領先，兄弟隊史30000安及30001安用的是同一顆球。

隨後在工作人員協助下，從外野撿回這顆別具意義的球，安全送還給兄弟球團，成為難得紀錄背後的小插曲。

(中時 )