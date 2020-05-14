台南市南化國中3年級學生張雅娟，父親早逝，母親受打擊精神狀況不佳，由祖父母撫養她及姊姊兩人長大，但姊妹倆樂觀善良，阿嬤張林菊梅曾獲頒模範母親，姊姊張雅婷曾獲總統教育獎推薦台南市級優等獎，雅娟13日傳出獲得總統教育獎，阿嬤知道後也非常開心。

張雅娟一家人住在南化區偏遠的烏山山區，父親在她2歲時過世，母親原本就是中度智障，在先生離世時受到嚴重打擊，精神狀況不佳，家中經濟全仰賴阿公種龍眼、荔枝的微薄收入，帶小孩、家事雜務由阿嬤負責。

不幸的是，阿嬤過於操勞中風兩次，復健期間，雅娟和姊姊除了要照顧自己，還要照顧阿嬤。阿嬤說，雅娟非常貼心，看到她要起床，就會過去攙扶，並且會主動關心阿嬤哪邊有痠痛需要按摩，阿嬤為了孫女，每天早上也很認真去走路復健。

農忙期間，雅娟及姊姊則要幫阿公剪龍眼去烘焙，龍眼烘乾後，則要剝龍眼殼，讓阿嬤可以把龍眼肉剝下來賣；姊妹倆平時也會分配幫忙家務，撿菜、洗碗、掃地、拔草，有時還會炒菜。

阿嬤身體情況雖有好轉，但已年逾七十，不管颳風下雨，仍需每天開小貨車經窄小崎嶇山路接送兩姊妹上下學，也盼兩姊妹能早日自立。

南化國中校長謝元入表示，雅娟是個非常樂於助人的小孩，在學校與同學相處融洽不與人爭，曾擔任班長及幹部，是老師的小幫手。此外，她也擔任志工培養自信，將所聞所學與媽媽分享，漸漸地母親情況也好轉，開始跟著雅娟學習寫信、整理家務、幫忙農務。

雅娟不因為家中的困境而消沉，在學校認真學習，雖然無法補習，學習成績不算好，但對國文、歷史很有興趣，將來想當書記官或律師，阿嬤聽到孫女的志願則說，她不要求孫女的成績，如果有夢想就要自己努力。

(中時 )