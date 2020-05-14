蔡瑞雪目前在台中拍戲，最希望能抽空去高美濕地拍網美照。（盧禕祺攝）

蔡瑞雪近年在電影、電視演出表現亮眼。（盧禕祺攝）

23歲「北一女神」蔡瑞雪近年在電影、電視演出表現亮眼，人氣紅不讓，最近在台中熱拍三立偶像劇《浪漫輸給你》，首次拍on檔戲的她說自己是「認真派」的演員，「遇到瓶頸可以一整晚不睡覺研讀劇本，不容許自己上戲有失誤」，她曾徹夜讀本到清晨六點才闔眼，睡沒多久就上工拍戲，進組將近一個月的她，樂觀表示自己的狀態越來越好。

她去年11月出席《違反校規的跳投》開鏡，羞認有「彼此有好感的對象」，被傳是郭書瑤前男友、前男團SpeXial成員王以綸，時隔半年再被問到和王以綸「戀愛進行中」嗎？她害羞嬌笑說：「就是好朋友。」至於曾說過「彼此都知道心意」是一種認定嗎？她說：「就是很好的朋友。我們會彼此關心，剛好都是演員，會分享拍戲的過程、討論劇本，互相給意見。他戲劇經驗比我多，平常拍偶像劇，他會告訴我很多好的建議。」建議都很有用？她甜笑回答：「嗯，比較多是角色的分析和人物的性格，讓我更容易掌握表演的方式，在表演當下很受益。」

外型亮眼的蔡瑞雪「母胎單身」，初戀對象備受關注，有沒有跟家人聊到王以綸？她答：「我家人也都認識他，因為我們是好朋友，家人也很喜歡他」，既然家人都認識他了，有沒有考慮公開接受大家的祝福？她害羞笑而不答。至於和王以綸同為演員、又是好友，不如在戲劇中CP組合？蔡瑞雪說：「希望啊，我當然ok啊！」

蔡瑞雪在《浪漫輸給你》中飾演害羞內向氣質文靜的女生，她說和私底下大喇喇的個性完全不一樣，她曾說過自己有多重人格，一個是活潑外放到high過頭的「蔡瘋癲」，一個剛好相反是「蔡文靜」，她笑說這次拍偶像劇請到「蔡文靜」上場：「我剛進組的時候，大家都說我和角色很像，很有氣質很文靜，這個都要謝謝蔡文靜！」她表示進組和大家熟絡後，「蔡瘋癲」就慢慢跑出來了。

劇中有很多時候要「氣質笑」，蔡瑞雪表示很難拿捏，「要笑出善良和甜美，又不能太超過，我只好每天對著鏡子模擬」，她把笑容強度分成10級，「一定要介於4級到5級之間，又不能給人愛笑不笑的感覺，真的很難」，她說，媽媽知道她要接演這個角色的時候，都開玩笑說：「不可能，妳那麼沒氣質！」

蔡瑞雪出道以來勇於嘗試不同表演，下半年預計拍攝一部以大學校園為故事背景且帶有一點靈異的電視劇，在劇中飾演校花。她也將拍攝一部要遠赴紐約取景的國片，並在片中有高難度街舞呈現，她要為此上課學舞蹈，表示想嘗試的事物很多，「今年我要健身練重訓，希望還能考汽車駕照和學滑雪。」

(中時 )