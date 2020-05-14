新冠肺炎疫情讓全球經濟重挫，國內觀光旅遊業者首當其衝，但趁著這段疫情，外送業反倒行情看漲，甚至，許多外送員為了博眼球，還會別出心裁地布置外送包。有位網友表示，看見外送員包包上貼有「4要3不」的警語，其中一條規則卻讓他笑翻。

原PO在《爆廢公社》貼出一張照片，外送員包包上貼有「4要3不原則」，上面寫道：

【4要】

要看：請記得要看訊息及通知。

要接：請記得要接電話。

要給：請不要吝嗇給與小費。

要早：請提早前往1樓或門口取餐，尤其是社區。

【3不】

不脫：請不要裸體取餐，女的可以。

不睡：請不要點餐後還回頭睡覺。

不多：請不要一次點太多，可以分次點，造服外送夥伴。

接著原PO表示，「點個吳博弈（UberEats），看到外送員的包包上有警語，還好沒有裸上身去取餐，差點沒被這個笑死。」

果然貼文一出，「不脫」成為外送原則的最大亮點，網友紛紛表示，「男友之前做熊貓，有一次看到有女生穿性感睡衣出來取餐，好像是做到一半」、「遇到客人只穿一條內褲出來取餐，感覺很變態」、「我送過好幾次開門的裸男，還一直跟我喇賽。」

也有女性網友說「請不要裸體送餐，男的可以」、「男生全裸取餐，可是他如果給1萬小費還會不要嗎？」

(中時電子報)