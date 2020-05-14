台中市大南屯區，已成為台中首購宅市場的推案大本營！建商尤其看好串聯精科園區、台中工業區、中科等三大園區，擁有10萬就業大軍的嶺東特區「建功重劃區」，單是由富宇、豐邑、麗寶等三大建設集團領軍的大面積開發案，預估總推案戶數逾2,600戶、總銷金額超過230億元、推案量可說是大噴發！

其中，520檔期正式公開銷售的「富宇世界花園」案，產品規劃24～38坪、2～3房，總戶數近700戶（住家686戶、店面13戶），總銷金額高達60億元，也是富宇建設在台中地區總銷金額最大的單一個案。

「富宇世界花園」潛銷期間，由於打出當天下訂就送五樣家電好禮、下訂加簽約，再抽IKEA家具2萬至8萬的提貨券，有效刺激年輕首購族進場，目前整體銷售量已達三成、衝破200戶，除了區域客之外，來自跨縣市的彰化，年輕首購族還不少。

「富宇世界花園」代銷業者－萬群地產總經理謝坤成表示，台中市擁有廣大腹地，房產、人口密度卻相對不高，因此擁有無限的發展潛力，特別是近年發展迅速的南屯區，由於74號快速道路圍繞，加上年底預計開通捷運綠線，串連高鐵烏日站，未來甚至計劃開通到彰化市區，因此具備一快（74號快速道）、二高（國道一號、國道三號）、三鐵（台鐵、捷運、高鐵）的大南屯（含烏日高鐵特區）地區，已成為台中最重要的門戶。

謝坤成進一步表示，首購年輕家庭最重視交通便利性，這也是自74號快速道路通車後，沿線個案都有不錯的銷售成績，不僅縮短通勤時間，免除市區等紅綠燈塞車的困擾，讓上班的心情更美好；特別是工作處於高壓力的中科上班族，藉由74號快速道路、有效率在中科上班，回到「世界花園」飯店宅，「近一點讓房價輕鬆一點、快一點讓心情好一點」，南屯嶺東特區成為首購宅首選。

富宇建設集團執行長張世欣表示，看好台中精科園區左右串聯中科、台中工業區，形成台中黃金科技長廊，年年創新驚人的年產值，在「股王」大立光以及上銀、友嘉等產業龍頭大廠陸續進駐台中精科園區，造就近10萬的就業人口，讓南屯嶺東特區身價水漲船高，加上現有的嶺東科大、未來的台中科大，雙大學師生租住需求，無論置產自住、投資出租，都是該區域新案熱銷的主因，因此對「富宇世界花園」的銷售成績相當有信心。

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