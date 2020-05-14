潤泰全第一季EPS飆高 達5.61元 21:572020/05/14 工商 蔡惠芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 潤泰全球（2915）受惠金雞母轉投資的潤成控股挹注南山人壽可觀的獲利，今（14）日最新出爐的第一季財報，令人驚豔，單季EPS飆高，達5.61元。 潤泰全最新出爐的第一季財報，營收為6.98億元，比去年同期衰退19.57％，營業利益為虧損2,346萬元，稅前淨利達30.55億元，每股稅後純益達5.61元，明顯超越去年同期的3.91元。 潤泰全已轉型為控股公司，紡織本業的營收占比已明顯降低，主要獲利來源，都靠轉投資潤成控股的南山人壽，及潤泰新、日友與中裕等來貢獻。 (工商 ) #潤泰新 #潤泰全 #中裕 #日友 #EPS 也許您會感興趣 推薦閱讀 大學光 首季業績看俏 04:102020/05/10 證券．權證 南港概念股身價鍍金 資產看俏 04:102020/05/11 證券．權證 擁利多 譜瑞矽創營運佳 04:102020/05/11 證券．權證 《台北股市》MSCI半年調 台股成分股增1減1、中小型增13減3 07:442020/05/13 財經 《盤中解析》蘋概三雄不示弱 台股有撐 11:082020/05/13 財經 MSCI全球成分股變化 矽力-KY進、潤泰全退 11:552020/05/13 財經 《熱門族群》MSCI波瀾 富邦媒重傷、潤泰全含淚 11:592020/05/13 財經 《盤後解析》電金傳回穩 台股奪回10900 14:152020/05/13 財經 MSCI連五降 台股很委屈 04:102020/05/14 財經要聞 潤泰新Q1大賺 EPS衝3.05元 21:002020/05/14 財經 財經熱門新聞 散戶炒這檔死很慘…4天利息比地下錢莊還狠 - 即時 散戶注意！專家鐵口明天台股漲跌 - 財經 財經首長換將！ 金管會主委黃天牧升任 國發會主委龔明鑫接任 - 財經 散戶注意今晚美股！專家又洩明天台股漲跌 - 財經 美股又暴殺！華爾街大咖驚洩大危機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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