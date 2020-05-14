潤泰全球（2915）受惠金雞母轉投資的潤成控股挹注南山人壽可觀的獲利，今（14）日最新出爐的第一季財報，令人驚豔，單季EPS飆高，達5.61元。

潤泰全最新出爐的第一季財報，營收為6.98億元，比去年同期衰退19.57％，營業利益為虧損2,346萬元，稅前淨利達30.55億元，每股稅後純益達5.61元，明顯超越去年同期的3.91元。

潤泰全已轉型為控股公司，紡織本業的營收占比已明顯降低，主要獲利來源，都靠轉投資潤成控股的南山人壽，及潤泰新、日友與中裕等來貢獻。

(工商 )