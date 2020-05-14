全球錢真的太多了。據壽險業者透露，阿布達比100％持有的主權基金Mubadala近日剛完成國際板債券訂價，30年、利率3.95％，但因為競爭的資金太多，國內七大壽險下單，卻只獲配50％，20億美元發行量中只搶到6.55億美元（約合新台幣196億元）。

七大壽險公司中，以綠巨人中華郵政壽險資金搶到1.5億美元為最多，另外如富邦人壽、中國人壽、全球人壽各搶到1億美元，新光人壽搶到0.8億美元、國泰人壽拿到0.75億美元、南山人壽則是拿0.5億美元。

因為利率走低，國際板債券今年前4月已贖回逾新台幣6,500億元，加上2019年9月到12月就約贖回3,700多億元，8個月贖回量已破兆元，壽險公司手中原本4～5％多的國際板債券被大量贖回，經常性收益率急速下降，現金滿手急著去化，因此壽險公司必須快速回補債券，否則將影響今年的獲利。

近來有不少中東油源國又開始在國際上發債，都吸引爆量的現金，本周完成訂價的阿布達比主權基金的債券，即是發行40億美元，卻吸引來235億美元的資金競搶，壽險業者表示，因為想投資的資金太多，所以利率也就下降，認購的投資人與次級市場幾無價差。

Mubadala的債券中有20億美元是雙掛牌的國際板債券，會在台灣與倫敦掛牌，原本詢價時有4.3％以上，但太多資金競搶下，最後訂價3.95％。

(工商 )