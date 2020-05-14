成都發現超6000座各朝古墓

大陸四川成都文物考古研究院今(14)日對外公佈一項驚人的考古研究成果，在一個面積10.34平方公里的工業園區內，發現了聚集超過6000座古墓的古代墓葬群，年代自戰國跨越2千年至明清時代，現已出土大量古物，此一墓葬群將成為歷史與考古學的超大型寶藏。其中一座跨越千年而絲毫未被破壞的漢代古墓，尤其讓考古研究人員雀躍不已。

成都新川園區古墓群裡竟然發現一座跨越千年而完全未遭破壞的完好古墓：五根松考古點的94號崖墓。（圖／微博@四川觀察)

據《四川廣播電視台》報導，5月14日成都文物考古研究院發表驚人的研究成果，在10.34平方公里的「新川創新科技園園區」內，埋葬著超過6000座古墓。這是2015年該科技園區開始建設之初，按慣例由當地考古研究單位成都文物考古研究院進駐園區進行勘探，沒想到卻發現了古代墓葬遺跡。

報導說，從發現至今已歷時5年的研究發掘工作，考古人員在園區內發現了大量古代遺存，園區內超過6000座墓葬的時間軸從戰國到秦代，到兩漢六朝，再到唐宋時期，最後一直延續到明清時代，墓葬的類型包括了崖墓、磚室墓等多種，發掘出土了大量陶、瓷、銅、玉、玻璃、石質等遺物。

四川成都的新川科技園區在動工前先由考古單位進行探勘，卻發現多達6000座的古代墓葬群。（圖／微博@四川觀察）

報導指出，較特別的是，歷經千年而未被盜掘、保存完好的古墓極其罕見，但此次新川創新科技園考古發掘中，就難得地發現了一座保存完好的漢墓，令考古隊員們欣喜不已。它就是五根松考古點的94號崖墓。走近這裡，猶如穿越到了千年前的古益州，栩栩如生的生活畫卷撲面而來。

(中時電子報)