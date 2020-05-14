大陸四川成都文物考古研究院今(14)日對外公佈一項驚人的考古研究成果，在一個面積10.34平方公里的工業園區內，發現了聚集超過6000座古墓的古代墓葬群，年代自戰國跨越2千年至明清時代，現已出土大量古物，此一墓葬群將成為歷史與考古學的超大型寶藏。其中一座跨越千年而絲毫未被破壞的漢代古墓，尤其讓考古研究人員雀躍不已。
據《四川廣播電視台》報導，5月14日成都文物考古研究院發表驚人的研究成果，在10.34平方公里的「新川創新科技園園區」內，埋葬著超過6000座古墓。這是2015年該科技園區開始建設之初，按慣例由當地考古研究單位成都文物考古研究院進駐園區進行勘探，沒想到卻發現了古代墓葬遺跡。
報導說，從發現至今已歷時5年的研究發掘工作，考古人員在園區內發現了大量古代遺存，園區內超過6000座墓葬的時間軸從戰國到秦代，到兩漢六朝，再到唐宋時期，最後一直延續到明清時代，墓葬的類型包括了崖墓、磚室墓等多種，發掘出土了大量陶、瓷、銅、玉、玻璃、石質等遺物。
報導指出，較特別的是，歷經千年而未被盜掘、保存完好的古墓極其罕見，但此次新川創新科技園考古發掘中，就難得地發現了一座保存完好的漢墓，令考古隊員們欣喜不已。它就是五根松考古點的94號崖墓。走近這裡，猶如穿越到了千年前的古益州，栩栩如生的生活畫卷撲面而來。
文章來源：【震撼！成都發現超6000座古墓】
(中時電子報)
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