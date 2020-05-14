下個禮拜三，民主進步黨就要進行黨主席交接，蔡英文總統表示，在下一個黨主席的任期，她將邀請前行政院副院長林錫耀擔任民進黨中央黨部秘書長的工作，由他著手部署黨部團隊，並展開黨務交接工作。

蔡英文在臉書表示，下個禮拜三，民主進步黨就要進行黨主席交接，她要特別感謝卓榮泰主席，在民進黨最艱難時刻挺身而出，承擔了民進黨反省、蛻變、再前進的重責大任。卓主席和 為孩子而戰 羅文嘉秘書長所帶領的中央黨部全體夥伴，和我們一起度過一關又一關的挑戰，2020的總統勝選，我們一起守住了台灣的民主自由，817萬張選票的付託，是代表台灣人民對我們的期待，更是我們肩上的責任。

在下一個黨主席的任期，她將邀請前行政院副院長林錫耀擔任民進黨中央黨部秘書長的工作，由他著手部署黨部團隊，並展開黨務交接工作。

她說，相信許多人對林錫耀並不陌生，從年輕時期投入環保運動，到最年輕的環保局長，擔任過省議員、台北縣副縣長、代理縣長，也歷任了行政院政務委員和行政院副院長。

不只有地方到中央的完整歷練，無論在民進黨光榮或低潮的時候，蔡英文表示，林錫耀都與民進黨並肩同行，也一直和我並肩奮戰，他是我們的福星，也是我們的智多星，是我們值得信賴的好夥伴。相信擔任過民進黨秘書長的他，對於這個工作，不用摸索就可以立刻上手。

新一屆的黨主席任期即將展開，民進黨是執政黨，她期盼民進黨所有同志們，不要忘記我們過去的深刻檢討，更要記得人民給我們的深切期待。民主進步是我們的名字，守護台灣的民主，讓國家更進步，這是我們的價值，也是我們的責任。

她說，民進黨要持續與社會連結對話，要回應民意與基層同心，要擴大栽培年輕世代的優秀人才，要深化未來的政策願景論述，要讓人民繼續信賴民進黨，這是我們下一個階段任務與使命。

她要再次感謝卓主席，「大師兄辛苦了！因為卓主席的承擔，讓民進黨站穩步伐，一步一步邁向光榮的第二個執政任期，而民進黨會繼續向前行。」

新一屆的黨主席任期即將展開，民進黨是執政黨，我期盼民進黨所有同志們，不要忘記我們過去的深刻檢討，更要記得人民給我們的深切期待。民主進步是我們的名字，守護台灣的民主，讓國家更進步，這是我們的價值，也是我們的責任。民進黨要持續與社會連結對話，要回應民意與基層同心，要擴大栽培年輕世代的優秀人才，要深化未來的政策願景論述，要讓人民繼續信賴民進黨，這是我們下一個階段任務與使命。

我要再次感謝卓主席，大師兄辛苦了！因為卓主席的承擔，讓民進黨站穩步伐，一步一步邁向光榮的第二個執政任期，而民進黨會繼續向前行。

(中時 )