何志偉的留言讓網友超傻眼：「綠版李來希」、「把自己拿去跟李來希比較...」、「就事論事很難嗎」 (圖／何志偉臉書)

中原大學副教授招名威自稱因說出「武漢肺炎」、「中華民國」遭校方逼道歉，還找來民進黨立委何志偉開記者會，事後卻被發現招名威不斷以言語挑釁、歧視班上唯一透過視訊上課的陸生，對著鏡頭直嗆「就是在講你們」，瞬間風向逆轉，但何志偉依舊堅持護航招名威，甚至在臉書嗆網友14字，網友傻眼反酸「根本就是民進黨的李來希」。

中原大學公布的逐字稿，可看到招名威以三聚氰胺、毒奶粉舉例，說「在座的可能吃得少，透過攝影機上課的同學們吃得比較多」，接著直嗆「對岸，你知道嗎？就是在講你們」；接著又嗆「你覺得武漢肺炎只死一萬多人？對，講的就是你們」，還在課堂上消遣、歧視黑人與中南美人。幫講話的何志偉也被包正豪酸「傻子被耍」。

不過何志偉依舊堅持是中原大學的錯，昨(13日)在臉書上繼續痛批中原大學「轉移焦點、自我矮化、喪權辱國、戕害學術自由」，刻意忽略招名威首次道歉信，並要求不能提起中華民國向社為大眾道歉。

何志偉PO文後臉書遭網友灌爆：「死不認錯」、「王浩宇都比你明理」、「師德低劣還想用國格掩蓋」、「連逐字稿跟上課影片都不敢放」、「原來老師帶頭霸凌，顏色對了就對了」、「只有顏色沒有是非」。

不滿遭網友灌爆臉書，何志偉隨後竟在底下留言嗆痛罵他的網友「你們對李來希的言論敢不敢說話」，讓網友全看傻，直說：「你這樣壓力測試過不了，下次別選了」、「這樣還想當立委」、「闖紅燈罵為什麼不去抓違停的」、「你就是民進黨的李來希」、「大立委，你這留言認真的嗎」、「這才叫真正的轉移焦點、烏賊戰術」、「Errrr..這完全兩回事吧」、「就事論事很難嗎」、「現在在說招名威，關李來希屁事，台灣價值滿分」、「有夠玻璃心」。

(中時電子報)