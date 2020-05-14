傳黃天牧將升任金管會主委。(政院提供)

蔡英文第二屆總統任期將至，行政院長蘇貞昌周四(14日)率內閣總辭，也宣告蘇揆內閣改組啟動，陸續有部會首長接受諮詢是否續任，有消息指出，新任金管會主委將由現任常務副主委黃天牧升任，國發會主委則是由「紓困陳時中」政委龔明鑫接任。

國發會主委陳美伶今日上午就證實不再續任，今晚有消息指出，經濟部長沈榮津、財政部長蘇建榮以及主計長朱澤民則是留任，現任金管會主委顧立雄另有安排。行政院13日下午行總辭前最後一場紓困振興方案記者會，龔明鑫在記者會最後語帶玄機，說「再次謝謝各位，後會有期」。

國發會主委陳美伶。（圖／張鎧乙攝）

政委龔明鑫傳將接任國發會主委。(政院提供)

龔明鑫為蔡英文長期倚重的財經人才，更被視為國發會主委陳美伶接任人選，蘇揆賦予紓困振興重任，目前振興券大方向已確定，預料未來繼續主持紓困振興經濟政策。

黃天牧畢業美國南加州大學公共行政博士，現為常務副主委，一路從財金部會基層做起，經歷財政部金融局組長、主秘、副局長，金管會成立後，在檢查局、保險局、證期局皆有局長的歷練，能無縫接軌持續先前政策。

(中時電子報)