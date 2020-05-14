日本《產經新聞》14日刊載駐代表謝長廷的投書，謝長廷呼籲日本支持台灣參加世界衛生組織（WHO），台日在新型冠狀病毒對策上加強合作。

投書中指出，台灣因經歷過2003年SARS(嚴重急性呼吸道症候群)的經驗，此次即早採取限制與感染擴大國家間往來及嚴格的隔離等措施，大致成功地抑止社區感染的發生。

口罩雖曾有一段時期不足，但強化生產體制後，4月底時每日生產能力已達1700萬枚，足以供應所需。為此我方願對醫療物資缺乏的國家伸出援手，因為對抗新型冠狀病毒是全世界共通的責任。

他提及，台灣捐贈的救援物資、200萬枚醫療口罩4月21日運抵成田機場，同時分送給日本各地的醫療機關與特別支援學校等，希望能有所幫助。

台灣民間也很熱情，旅居日本的台灣人也非常關心日本的感染狀況，願共同為對抗病毒而奮戰，極盼對日本社會能有所貢獻。以東京為據點的台灣人工商團體代表與台灣的慈善團體共同於4月20日捐贈1萬2千枚口罩給東京都廳。

關西地區，因醫療防護衣不足，大阪市長松井一郎呼籲各界提供雨衣代用。旅居關西的台灣人醫師登高一呼，從台灣募集1萬2千件雨衣分批送至日本。關西地區的台灣人工商等多個團體也捐贈雨衣。

最近日本的報導節目常介紹台灣的各種防疫對策。台灣盼與日本深化合作，共同對抗新型冠狀病毒此共通敵人。但合作卻面臨一個阻礙，即台灣被WHO排除。旅居日本的台灣人對此也感到非常不安與不平，台灣人團體每年5月在WHO年會召開時皆會聯合呼籲支持台灣參加WHO。

期盼能繼續獲得日本各界的支持，讓台灣防疫的相關經驗能與WHO會員國共享，也希望台灣與日本能攜手合作，早日度過此次的難關。

(中時電子報)