羅智強質疑紓困貸款。（羅智強提供）

國民黨革實院長羅智強今天質疑行政院的紓困貸款，根本是「越有需要的人越借不到」，因為受困戶在銀行眼中是「條件最差的一群」，反倒他朋友開的公司沒問題，卻一直被銀行拜託申貸充當業績。他質疑，這樣的紓困貸款有何意義？

羅智強在臉書發文說，民進黨口口聲聲「八千億紓困貸款」，民眾真的能夠吃到的，有多少？

他說，他昨天訪問前行政院長張善政，提到紓困貸款是「越有需要的人越借不到」，張前院長也以花蓮震災的紓困為例，他說當年中央的信保基金，提供「200億元」的貸款保證額度，結果實際貸出多少呢？只有12.54億，不到十分之一。

羅智強說，張前院長告訴他，因為受災戶，在銀行的眼中就是「條件最差的一群人」真正能夠申貸成功的，是少之又少。現在的紓困貸款，不也是如此嗎？ 淡水商圈理事長也說，有多少人申貸成功「他沒有概念」。反而是他有位友人開的公司沒有問題，卻一直被銀行拜託申貸「充業績」；這樣的紓困貸款，有什麼意義？

(中時 )