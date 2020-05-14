台灣最大盜版追劇網站「楓林網」(8maple)，今年4月因違反著作法遭刑事局查封，連吸引不少用戶訂閱的陸資愛奇藝OTT平台也遭點名非法落地，恐在台灣下架，讓愛奇藝台灣站首當其衝，引發網友熱烈討論。

NCC現任代理主委、新主委提名人陳耀祥今日在立法院備詢，明確指出包括愛奇藝等陸資OTT平台，並非合法許可產業，違法在台落地，需被下架，NCC明將召開跨部會研商。

愛奇藝台灣站與在台代理商歐銻銻娛樂稍早也回應此事，據三立新聞網報導，愛奇藝台灣站強調並未在台落地設立公司，而是委託歐銻銻娛樂經銷會員業務，而歐銻銻娛樂亦回應是依法設立公司，且過去4年依法繳稅，也請付費會員別擔心，一定會保障會員權益。

而不少網友也紛紛表達意見，「人家禁YouTube 你禁愛奇藝，我們真的很自由呢」、「沒有台灣價值當然下去」、「你又不定法 哪來的違法非法？？」、「無所謂 不合法就下架」、「改名愛台藝重新上架看看」。

(中時電子報)