520日蔡英文總統將展開第二總統任期，最近都在官邸歡送這些年來的準備卸任的戰友，昨天歡送大仁哥副總統陳建仁，今晚宴請大師兄黨主席卓榮泰。

由於下週蔡總統典禮後下午隨即回任黨主席，蔡總統今晚也在臉書宣布黨秘書長由林錫耀接任；黨政人士表示，蔡總統今晚也在官邸宴請黨主席卓榮泰，感謝卓一年辛勞。

蔡英文總統第一任期將至，這幾天在官邸陸續宴請即將卸任的戰友，包括副總統陳建仁及黨主席卓榮泰。

黨政人士表示，昨天蔡總統在官邸歡送陳建仁，行政院長蘇貞昌、總統府秘書長陳菊、行政院副院長陳其邁、立法院長游錫堃、立法院黨團總召柯建銘、民進黨主席卓榮泰，還有大選倚重的「三劍客」之二，即將接任民進黨秘書長的林錫耀及外傳即將接任海基會秘書長的洪耀福，都出席這場歡送宴。

除了昨天歡送陳建仁，黨政人士表示，總統今晚在官邸邀請卓榮泰主席一起用晚餐，準備接下黨秘書長的林錫耀也在場，總統藉此場合，再次感謝卓榮泰一年來率領黨務工作的辛勞。

(中時 )