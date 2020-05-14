「愛愛樂」是什麼？初聽這名詞的人，很快會與「情色」聯想在一起，但是它卻是合法經營的「性愛」場所，究竟是什麼地方？原來這是在中國大陸第一家「大尺度」的租賃式性愛體驗館，裡面小姐清一色來自仿真人比例的性愛充氣娃娃，自2018年9月開業至今，來「放鬆」的顧客已有數千位了。

目前像「愛愛樂」這樣的矽膠充器娃娃體驗館，在深圳已有超過10家，之前生意最火爆的時候，愛愛樂一天最多能有70多名顧客，店裡連給人落腳的地方都沒有，甚至要在店外排隊。

在台灣也有人引進像這樣的充氣娃娃「體驗館」，生意不惡，吸引不同群族的喜愛。

新冠疫情，來店的人少，但是帶著口罩還是有情慾的需求。（圖取自《今日頭條》）

但是自從新冠疫情以來，店裡的客流減少了2/3，我採訪的兩天，店裡只有3位顧客消費。

這家「性愛」體驗店的老闆叫李博，在剛要做矽膠娃娃體驗店的時候，他朋友圈裡的生意人都不看好，但現在一年半過去了。這個過程裡，從一錘子、一釘子自己親自搞裝修。

李博的店選在工廠區附近，就是他知道工人賺得錢不多，又有家計，沒有多餘的錢可以花在上酒家、應召站等高價位「買春」，所以給他有了這種用「充氣娃娃」替代心靈慰藉、發洩的電子。

雖然她是充氣娃娃2.0版，仿真人比例白晰細緻的皮膚，牽牽小手也能撫慰枯悶的心靈。（取自《今日頭條》）

「愛愛樂」的體驗價是158元人民幣（不到1000元台幣），客人可以在店裡將「娃娃」當作素說心裡話的對象，也可以撫摸、愛撫她，甚至解決生理上的需求，由於可以大尺度的「仿真」情愛，「愛愛樂」開張後，馬上擄獲附近工廠單身漢的「癡情」，一傳十、十傳百，門庭若市。

生意愈做愈火後，李博不但在充氣娃娃的仿真方面作了2.0改版，還加強了個人衛生的消毒「保養」；娃娃的裝扮上，還找來專業設計服裝和化妝師，讓每個娃娃更添加妖嬌、魅力。

現在來「愛愛樂」的客人，以不限附近工廠的工人，有些是慕名前來的老闆，他們有自己專用的包廂和「娃娃」，這樣的客人也有增加的趨勢，因為他們說，這樣儘管有3妻4妾，也不怕老婆「抓姦」了。

仿真充氣娃娃2.0版有專業設計整理髮型和化妝。（圖取自《今日頭條》）

不過，愛愛樂的客人大多來自周邊工廠，單身，收入不高，沉默寡言，他們總在夜深人靜的時候光顧愛愛樂，匆匆地體驗，又匆匆地離開。

「愛愛樂」門面不大，燈箱招牌上兩位穿著比基尼的美女有些褪色。拉開那道示有“女士、未成年人禁止入內”的磨砂玻璃門，從一堵瓷磚牆右邊走進會客廳，迎面的一條霓虹燈帶纏繞的旋轉樓梯，便是通往歡愉之境的所在。

充氣娃娃2.0版「愛愛樂」體驗館在大陸深圳火紅噴出。（圖取自《今日頭條》）

二樓清冷而寂靜，8個敞著門的房間溢出濃烈的香氣，裡頭各自坐著一個矽膠娃娃，圓形彈床的邊緣上，兩條白色的大腿向門口張開，直截了當地刺激著來者的慾望。

(中時電子報)