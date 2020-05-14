南韓N號房事件爆發後，多名嫌犯已陸續被逮捕，近期創始人「Godgod」落網後，也被警方公布他的真實身分，本名文亨旭是一名24歲男大學生；在身份曝光後，有電視節目找到他就讀過的每一間學校，更訪問他先前的老師和同學，不少人得知真相都難以置信，原以為他是乖寶寶。

N號房事件是一群網路性虐待犯罪集團長年誘騙少女，要求她們接受各種不人道對待，再把照片或影片給付費會員觀看，不僅賺了大筆金額，又造成受害者一輩子陰影；警方在長期調查追捕下，近期終於陸續抓到不少人，其中N號房創始人Godgod也落網，日前更當眾向受害者道歉。

而經過警方召開委員會後，認為Godgod涉嫌違反兒童青少年性保護法，決定公開他的真實身分，Godgod本名為文亨旭，他只是一名24歲男大學生；當他的本名公布後，先前就讀過的學校也都被翻出，和他一起上課的同學表示完全看不出來，在大家的印象中，文亨旭溫文安靜，上課都乖乖地聽課。校方得知文亨旭居然是N號房創始人，還為此召開學校會議。

(中時電子報)