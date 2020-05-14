出這樣考題考幼兒，這老師會不會太幼稚了？彰化縣一所幼兒園，大班數學課，竟發出數學考卷，密密麻麻數字和題目，總共35題，考得小朋友頭昏眼漲，還有小朋友一邊寫、一邊哭，家長心疼，教育處接到陳情，指出這種教法是錯誤，已經違反幼兒教保害照顧服務實施準則規定，要求限期改善，否則將對責人開罰。

議員賴清美指出，接到家長投訴，幼兒園考數學，小朋友寫不下去，還被老師安排道特別座，繼續要補強，並對小朋友說，爸媽辛苦賺錢，就是要您們在這裡調皮搗蛋嗎？小娃娃完全不知所措，一直哭。

賴清美指出，看看考卷題目實在太離譜了，簡直就像小二考卷，還要兩位數加減，題目又多、又密，天啊！這是求好心切，還是要打擊小娃娃，幼兒教育發展到這樣，讓人很心痛。

彰化縣教育處表示，幼兒教學是從遊戲中引導數的概念，不是考卷拿下來，要去考小小朋友，這種教法是錯誤的，要求改善，否則將對負責人處以3000元道3萬元罰金。

(中時 )