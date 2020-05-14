總統蔡英文將在520就職，傳大陸解放軍規畫8月展開演練奪東沙島。名嘴馬西屏分析說，台灣最麻煩的是，在東沙島沒有空防。

馬西屏在談話性節目《國民大會》中分析說，小英520要就職了，521大陸要開兩會，突然在這個節骨眼，爆出這個驚天動地的大消息「奪東沙島」。台灣打得過嗎？東沙島本來是海軍陸戰隊駐守，現在是海巡署，200位官兵兩個連，主要武器有20機砲跟40機砲；40機砲是第二次世界大戰的老爺武器，是海軍的艦艇淘汰、拆下來放在東沙島。20機砲還不錯，光六快艇就是使用20機砲；81迫砲和120迫砲則是傳統武器。

馬西屏指出，台灣最厲害的是紅隼反裝甲火箭，這是最新的。去年才出產安裝，是中科院自製的。紅隼反裝甲火箭具夜視功能，24小時可以打仗；它也可以肩射，代表機動性；它有爆破彈和穿甲彈，可以打到1200公尺。

馬西屏指出，台灣在東沙最麻煩的是，第一沒有空防，要把新買的刺針飛彈放上去，美國人說「不准」；第二，東沙島絕對不能放棄，因走台灣海峽要經過東沙島，走巴士海峽也要經過東沙島。大陸山東航空母艦要出海，也要經過東沙島。他甚至示警，東沙島很重要，如果東沙島被奪的話，那麼我們從阿拉伯世界來的油和天然氣，全都來不了，根本不用打仗，台灣沒油沒電，台灣產業也都不要做了。

(中時電子報)