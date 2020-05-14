出身日本兵庫縣尼崎市的「空音」年僅19歲，2020年6月將推全新創作專輯《19FACT》，名稱冠上自己年紀、獻上帶來刺激聽覺的作品。

他還在高中時就推出首張EP《Mr.mind》，作品的完成度之高令他立刻備受注目，其後投稿於YouTube的〈Hug feat. kojikoji〉一曲，更是突破140萬次播放次數，人氣可見一斑。他緊抓聽者耳朵的旋律，加上乘著音符律動敘情的歌詞，以俐落爽快的Rap，踏入了Hip Hop創作歌手行列。

去年12月他發行了個人第一張專輯《Fantasy club》，旋即在各大數位音樂平台獲得廣大迴響，在Apple Music的「Hip Hop / Rap」排行榜穩坐了一整周的冠軍寶座。

2020年6月將推全新創作專輯《19FACT》，名稱冠上自己年紀、獻上帶來刺激聽覺的作品。

空音《You GARI feat. SUSHIBOYS》封面。（風雲唱片提供）

專輯發行巡演共走訪了仙台、東京、福岡、名古屋、大阪全國五城，演出場場銷售一空，證明了空音不僅是音樂作品深具魅力，舞台演出同樣勢不可擋，被視為最值得期待的新生代日本創作歌手之一。

空音《Fantasy club》封面。（風雲唱片提供）

(中時 )