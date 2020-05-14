高雄市長韓國瑜陣營再度聲請暫停執行6月6日的罷免投票。國民黨表示，黨尊重韓陣營作法，並支持韓國瑜依據最高行政法院見解，依法提出訴訟，以釐清罷免連署是否可以有違法偷跑等程序不正義存在。韓營人士則指出，再提聲請的重點不在聲請能否獲准，而在留下「歷史紀錄」。

韓營本周二再向台北高等行政法院聲請停止執行罷免投票，消息傳出後，罷韓團體Wecare高雄質疑國民黨主席江啟臣日前表示「選舉跟罷免都是民眾的權利，絕對尊重公民權的行使」，但江卻派出考紀會主委、律師葉慶元向台北高等行政法院遞件，聲請暫停執行罷韓。

國民黨發言人洪于茜表示，「支持民眾罷免權」與「程序不正義」是兩件事情。韓國瑜依法請法院釐清爭議，並請法院在釐清前停止罷免投票，是民主法治的正常狀況；國民黨尊重韓營作法，並支持韓依據最高行政法院見解，依法提出訴訟，以釐清罷免連署是否可以有違法偷跑等程序不正義存在。

她重申，「支持韓營依法提出訴訟再提聲請」與「支持民眾罷免權」並無相牴觸之處。

葉慶元表示，罷免違法偷跑、程序不正義，最高行政法院之前在裁定中已明白指出可以針對中選會4月17日的公告，聲請停止執行。

他說，韓國瑜依法、依據最高行政法院的裁定，請法院釐清罷免程序的違法爭議，並請法院在釐清前停止罷免投票，這才是真正的民主法治。

韓營人士則指出，其實一如最初的聲請停止執行，再提聲請的重點不在聲請能否獲准，而在留下「歷史紀錄」，否則縱容惡例，台灣將沒完沒了。

(中時 )