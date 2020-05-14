中信兄弟賽前吞下3連敗，作客新莊球場對上富邦悍將本土投手陳仕朋，兄弟派出最穩定的土投黃恩賜，兄弟靠著連續安打串起攻勢，全場敲出18支安打，包含張志豪、陳家駒全壘打，加上黃恩賜好投，以11比5擊敗悍將，中止3連敗。

兄弟前3棒打者王威晨、吳東融、張志豪連續靠腳程及對方守備瑕疵跑出3支內野安打，無人出局率先攻佔滿壘，隨後詹子賢高飛犧牲打、蘇緯達安打，首局先攻2分。2局上半陳家駒首打席就開轟，相隔970天又在一軍敲出全壘打，上一次要回溯到2017年。

4局上半兄弟又有攻勢，陳家駒、王威晨、吳東融連續安打，攻下兄弟本場第6分，也將陳仕朋打退場，由楊彬接手投球。

悍將於5局下半靠戴培峰陽春炮突破鴨蛋，不過兄弟又在6局上半開啟另一波攻勢。王威晨安打上壘後，吳東融敲出兄弟隊史第3萬安，成為中職首支達陣的球隊，不過這顆球沒有及時被收回，下一棒張志豪敲出3分炮，球也這樣飛到外野觀眾席，幸好工作人員協助找回。

7、8兩局悍將各追回1分，黃恩賜總計先發7局僅被敲6支安打、失3分，送出7次三振，謝榮豪中繼1局無失分，李振昌9局下半登板，不過連被高國麟、王正堂、李宗賢敲安，失2分不過仍助兄弟以11比5贏球，中止球隊近期3連敗。

兄弟打線爆發，王威晨、吳東融、張志豪、陳家駒都有3安猛打賞表現，賽後總教練丘昌榮也稱讚，打線連貫性比前一場好很多。

(中時 )