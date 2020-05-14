內閣改組晚間確認，國發會主委陳美伶、文化部長鄭麗君、科技部長陳良基、僑委會委員長吳新興520後將去職；5大財經部會中，國發會主委由政務委員龔明鑫接任，金管會主委由副主委黃天牧升任，現任主委顧立雄另有安排。其餘經濟部長沈榮津、財政部長蘇建榮、主計長朱澤民均留任。

政院幕僚表示，蘇揆為因應後疫情時，即將進入振興階段，所以優先敲定5大財經部會人事，其中國發會主委由龔明鑫接任、金管會主委由黃天牧接任，財政部長蘇建榮因稅改政績顯著、經濟部長沈榮津及朱澤民因專業考量均予留任。

政院幕僚另指，有財經小內閣之稱的國發會，主委由行政院政務委員龔明鑫出任。龔明鑫是蔡英文總統長期培養的中生代財經專業人才，從2016年至今，已經擔任過國發會副主委、經濟部次長等職，這次振興紓困都由龔明鑫擔綱召開記者會，深獲蘇揆信任，升任國發會主委並不意外。值得注意的是，金管會主委顧立雄另有安排，被視為接任副閣揆活棋。

(中時 )