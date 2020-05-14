原PO看見好市多出新品，實際開箱結果讓他驚呼「真的不唬爛，裡面真的有一隻雞腿」！（摘自臉書：Costco好市多 商品經驗老實說）

美式賣場好市多（Costco）總是不斷提供新商品創造話題，引領一波又一波的爆買潮，繼之前有厚奶茶、半熟麵包後，有民眾開箱好市多最新產品「真味味醬燒雞腿麵、照燒秋刀魚麵」，沒想到泡麵裡頭竟然真的有整隻「雞腿和秋刀魚」！這滿滿震撼讓他直呼，「只有台灣能夠超越台灣」！

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上表示，日前去逛南崁Costco發現出了一個新產品，「真味味醬燒雞腿麵＆照燒秋刀魚麵」，商品介紹內含整尾秋刀魚或雞腿。原PO指出「剛看到時實在太震撼了！立馬買來開箱」。決定先買一箱雞腿麵試水溫，實際煮完結果讓他驚呼「真的不唬爛，裡面真的有一隻雞腿」！

不過原PO表示「湯頭一般般，有點像清淡版的排骨雞麵，雞腿有入味肉質不錯，骨頭也是酥的可以直接吃。」據原PO透露，這款「真味味醬燒雞腿麵」一箱內含8碗，售價479元，平均一份59.8元。

貼文曝光馬上引來熱議，網友直呼「終於外包裝圖不用寫，內容物僅供參考」、「厲害！完全沒在唬爛的」、「台灣泡麵就是讚」、「六十塊不到泡麵有雞腿耶」。好市多這款泡麵正鎖定成為下一波爆紅夯物，民眾購買熱潮蓄勢待發。

原PO表示「湯頭一般般，有點像清淡版的排骨雞麵，雞腿有入味肉質不錯，骨頭也是酥的可以直接吃。」（摘自臉書：Costco好市多 商品經驗老實說）

(中時電子報)