陸媒傳出北京將針對在美國對大陸進行追責索賠訴訟者進行反擊，其中包括民間團體、企業，以及國會議員，在14日的大陸外交部記者會上，發言人趙立堅就此回應稱，美國抗疫不力，反而推卸責任，設法對中國提出濫訴，這種指責遊戲太無聊、太滑稽，不要再搞了。至於是否對美方實體與個人進行懲戒，「目前我沒有更多評論」。

據大陸官媒《環球時報》引述消息人士稱，中方對美國內就疫情針對中國的濫訴極為不滿，中國大陸已在著手準備對一些炮製反華議案的國會議員、密蘇裡州以及美方相關個人和實體採取必要懲戒措施。14日的大陸外交部例行記者會上，外媒就此事向發言人趙立堅提問要求證實。

外交部發言人趙立堅對此表示，「美國一些人自己抗疫不力，辜負了美國民眾的信任，卻不認真思考如何改進工作，反而大搞諉過於人、推卸責任的政治操弄，想方設法對中國提出濫訴，搞所謂追責。日前美國媒體披露了共和黨有關通過積極攻擊中國以應對疫情的備忘錄，將這些人的伎倆曝光於世」。

趙立堅強調，「中方敦促美方停止對中國的誣衊抹黑，停止審議推進有關反華議案，制止針對中方的濫訴行為，把精力更多放到抗擊疫情和維護美國人民生命健康上去。美方這種指責遊戲太無聊、太滑稽，不要再搞了。」

「對於你所提到的中方是否會對美國有關實體和個人進行懲戒？」趙立堅語帶保留地說，「目前我沒有更多的評論」。

(中時電子報)