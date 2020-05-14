萬里區公所邀請旅遊部落客「肉滷」寫部落格行銷，盼讓民眾帶著全家一起來體驗浪漫的繡球花海。（肉魯提供／張睿廷新北傳真）

新北市萬里「高家繡球花園第三園區」近日盛開，萬里區公所找來知名藝人吳鳳、旅遊部落客「肉魯」拍影片做網路行銷，區長粘雪琴更親自帶著他們遊遍各大景點，見識萬里之美。粘雪琴表示，高家繡球花盛開期為5月至7月，占地達8000坪，壯觀至極，花況甚美，來到這就仿佛置身人間仙境。

陽明山高家繡球花田遠近馳名，每年5至7月都吸引大批民眾上山遊玩，高家為了推廣，在萬里設置「高家繡球花園第三園區」，占地8000坪，成為新北市最大繡球花景點，並於10日正式開幕。

萬里區為了行銷，找來知名藝人吳鳳、部落客「肉魯」拍影片、寫部落格行銷，並由區長粘雪琴規畫一日遊，帶他們遊山玩水。

吳鳳表示，高家繡球花園相當壯觀，且規畫完善，當地還有高低落差，由上而下與由下而上看，都有不同意境，沒想到大台北還有如此漂亮的地方。

吳鳳指出，園內不只有繡球花，還設有盪鞦韆、小小溪流，此處就像來到世外桃園一般，很適合情侶、夫妻到此來趟小旅行，浪漫至極，他也很感謝萬里區公所給他這個機會遊玩，他會努力做出好影片，吸引更多民眾到萬里欣賞繡球花。

肉魯指出，萬里高家繡球花園相當寬廣，從路口就可見滿滿花叢，一路延伸，彷彿看不見盡頭，園內種植的繡球花有紫色、藍色、白色、粉紅等色，美不勝收。

萬里區長粘雪琴表示，今年是高家繡球花首度開放，繡球花季將持續到7月，歡迎民眾趁著周末假日一起來欣賞美麗花海，也希望這裡能成為新打卡熱點。

(中時 )