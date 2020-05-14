今天下午14時中度颱風「黃蜂」中心位於臺灣南南東方約1150公里的海面上，向西北西轉西北在菲律賓一帶移動，預計周六(16)、周日(17)受颱風外圍環流影響，東半部及南部地區會有局部短暫陣雨或雷雨，但強度和路徑仍有不確定性，目前仍在觀察中，不排除發布海上警報。

氣象局預報員劉沛騰表示，中颱「黃蜂」於今日中午到達強度巔峰，下午由於登陸菲律賓路上緣故逐漸減弱，晚上8時還是維持中度颱風強度，目前距離鵝鑾鼻南南東方1150公里，位置在北緯 12.4 度，東經 124.6 度，以每小時16公里速度，向西北進行。中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒35公尺，瞬間最大陣風每秒45公尺，七級風暴風半徑150公里，十級風暴風半徑50公里，移動路徑往西北呂宋島方向移動，強度持續減弱。

周六(16)晚上離開呂宋島進入巴士海峽，周日(17)轉向東北方移動，位置將位於台灣東部或東南部海域，目前不排除發布海警，但機率不高，受地形破壞及環境不適合其發展，抵達巴士海峽時可能已經減弱為輕颱或熱帶性低氣壓，之後會加速遠離及逐漸消散。

劉沛騰指出，周六開始「黃蜂」外圍環流將給花蓮、台東及恆春半島帶來降雨，西半部天氣相對穩定，不過因為沈降作用的影響，明天開始到周末西半部白天氣溫偏高，南部地區可達37度以上，提醒民眾注意防曬及補充水分。

下周二(10)另梅雨鋒面從東北部開始影響台灣，北部早上開始有降雨，中南部地區也會隨著時間推進開始降雨，預計影響到下周末全台都會陰雨綿綿，是典型的梅雨封面，西半部有局部大雨發生，提醒民眾注意。

(中時 )