建大（2106）因進行深圳廠土地開發案，今年初開始結束員工勞動合同，並發放經濟補償金（類似台灣的遣散費）共約6.63億元，致使首季稅後虧損約5.25億元，不如去年同期只虧損5,826萬元，每股稅後虧損0.6元，不如去年同期每股稅後虧損0.07元。建大表示，深圳舊廠將與港資佳兆業集團合建開發，預計2022至2023年完工，屆時對建大獲利挹注頗豐。

建大強調，由於發放經濟補償金為單一事件，但若不計算，建大首季本業獲利1.4億元及EPS0.16元，分別優於去年同期稅後虧損5,826萬元及每股虧損0.07元。

建大深圳舊廠將與港資佳兆業集團合建開發，預計今年下半年將舊廠清空，進入實質開發階段，該廠土地面積約5萬坪，預計興建商辦與住宅大樓，目前洽談合建分屋比例，分別為建大35～45％不等，及佳兆業集團55～65％不等，該開發案預計2022至2023年完工。

法人看好深圳房價，預估建大與佳兆業合作的整體開發利益，將上看千億元，對建大EPS挹注上看50元。

建大指出，旗下全球八座工廠，分散在深圳、昆山、天津、越南及印尼等地，但受到新冠肺炎及封城影響，致使建大首季營收64.19億元，年減16％，但其下降幅度較競爭同業來的小，營業毛利率18.93％，高於去年同期17.39％，主要是受惠石油價格下跌、原料成本控管得宜，讓公司的營業毛利率表現，仍比競爭同業來的好。

(工商 )