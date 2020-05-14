食品大廠聯華食品（1231）14日公告董事會決議購買土地案，將斥資新台幣約10.64億元，向中化合成生技公司買下位於桃園市觀音區工業區段的土地，面積約7,093.02坪，預計作為該公司未來長期發展需求之用。在疫情之下仍持續投資擴產！

聯華食去年12月才公告，向金日昌工業買下基隆市安樂區不動產，包含土地1,606坪、建物815坪，總金額約新台幣4億元。據了解，主要是作為新的鮮食廠之用，可望逐步取代原先位於基隆的鮮食舊廠。換言之，聯華食半年內就有兩筆不動產投資，總金額達14.64億元。

聯華食是國內知名零食大廠，旗下有萬歲牌開心果、杏仁小魚、可樂果豌豆酥、卡迪那洋芋片、元本山海苔等知名品牌及產品，同時也從事鮮食代工，例如便當、三明治、飯糰、壽司、涼麵等產品，主要供應國內超商通路。目前聯華有三個鮮食廠，分別位於基隆、中壢跟彰化，零食廠則有一個，位於林口。

聯華食今年首季合併營收20.98億元，年減0.95％；歸屬於母公司稅後淨利0.98億元，年減10.6％；每股稅後盈餘0.56元，少於去年同期的0.63元。

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