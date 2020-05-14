美國為了協助企業對抗新冠肺炎危機，推出一連串稅賦優惠措施，估計企業將能享受規模約6,500億美元的減稅和延繳優惠，以度過疫情引發的經濟衰退。

根據美國聯合稅務委員會表示，2020年與2021年企業可望獲得6,500億美元的減稅、加速抵減和遞延繳稅優惠。

據美國證管會（SEC）的文件顯示，截至目前，美國超過50家上市公司揭露稅務節省和遞延，合計金額至少達28億美元。此外，不必公開財報的未上市公司，也一樣享有減稅優惠。

申請延後課稅或減稅金額超過1億美元的企業，包括連鎖速食業者Chipotle Mexican Grill、迪士尼、美國航空集團、煉油業者Valero Energy，與馬拉松石油（Marathon Petroleum）。

安侯建業會計師事務所（KPMG）的稅務主管柯爾文（Manal Corwin）表示，稅務減免能援助企業走出困境。

美國政府在3月推出新的減稅政策，目的在協助企業度過新冠肺炎帶來的經濟災難。在此同時，聯準會（Fed）和美國小型企業管理局（SBA ），也推出企業貸款和貸款減免計畫，皆是在協助企業因應挑戰。

佛羅里達大學稅法教授哈森（David Hasen）表示，主管機關竭盡所能為企業提供資金。

許多企業向投資人表示，公司仍在研究減稅規定，2020年稍晚將揭露更多細節。但有些公司要等到2020年實際發生虧損後，才能符合減稅資格。

美高梅國際酒店集團（MGM Resorts International）向投資人表示，預期公司能受惠於數個減稅方案，不過目前尚未符合資格。疫情迫使美高梅關閉賭場，並讓6.3萬名員工休無薪假。

(工商 )