儘管新冠肺炎疫情衝擊交換器與路由器核心事業，但網路設備大廠思科（Cisco）會計年度第三季（至4月底止）業績仍優於市場預期，不過基於疫情引發經濟不確定性，思科本季財測保守，預期全年營收可能出現3年來首次下滑。

思科第三季獲利年減9％至27.7億美元，或每股盈餘65美分，調整後獲利達79美分，略高於一年前同期的78美分，亦超越市場預估的71美分。由於核心業務銷售下滑，該季營收年減7.5％至120億美元，不過略優於分析師預估的118.8億美元。

思科執行長羅賓斯（Chuck Robbins）在分析師會議中指出，部分客戶表示，遠端辦公讓公司發現升級技術的需求，此舉對思科是利多。

就部門別來看，包含視訊會議業務的應用程式部門，第三季營收年減5％至13.6億美元，規模小但成長迅速的資安部門，營收成長6％至7.8億美元。

思科財務長克蘭莫（Kelly Kramer）表示，公司在第三季遭受新冠肺炎引起的製造和零件供應挑戰。

展望未來，思科的第四季（至7月底止）財測數據保守，預估每股盈餘約在57至62美分之間，或調整後每股盈餘72至74美分；營收恐年減8.5％至11.5％，降至119億至123億美元。

相較之下，分析師預期每股盈餘62美分、調整後每股盈餘71美分，以及營收120.7億美元，年減幅約10％。

羅賓斯在聲明稿中指出，「在這個非常時期，思科的優先要務是支援員工、客戶、合作夥伴和社區，同時讓公司為未來做好準備。疫情讓全球企業運作邁向數位化和推行遠端辦公，速度和幅度都比以往更快更大。公司持續專注於提供客戶加速數位化的技術和解決方案。」

(工商 )