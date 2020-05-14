新冠疫情危機持續打擊美國就業市場，上周初領失業救濟金人數雖連續6周下滑，仍逼近300萬超出預期。據美媒調查指出，受經濟萎縮牽累，美國6月失業率上看17％，但經濟可望從今年下半開始回溫。

美國勞工部14日報告，上周（截至5月9日）初領失業救濟金人數經季調後減少19.5萬，總數降至298.1萬，低於前周的317.6萬。

自迄至3月28日當周觸抵創歷史新高的686.7萬人後，請領人數逐周遞減，上周是連續第6周下滑，但請領總數仍超出《路透》訪調經濟學家預估的250萬人。

上周出爐的4月非農就業報告顯示，美國4月失業人數高達2,050萬，失業率飆升至14.7％，創1930年代經濟大蕭條以來最慘紀錄。全美防疫採取封鎖措施，商店關門、工廠停工，也為此付出不小的經濟代價。

美國失業率恐將繼續刷新紀錄，據美媒的月度調查，經濟學家預估6月失業率將攀上17％。此外美國今年全年國內生產毛額（GDP）預料萎縮6.6％，較上月調查預期的萎縮4.9％又再下修。

美國今年第1季GDP季增年率萎縮4.8％，終結史上最長擴張期，經濟學家看衰第2季經濟的縮幅更大，但調查中高達85％經濟學家預期，經濟可望在今年下半露出復甦曙光。受調經濟學家預估，美國今年第3季GDP季增年率9％，較前次調查的6.2％成長率上修，第4季成長率6.9％，也微幅高於前次調查估值。

美國全國製造商協會首席經濟學家穆特雷（Chad Moutray）指出:「隨著經濟活動開始回溫，景氣將在5、6月觸底。雖是這樣說，經濟擴張速度遠低於衰退前水準的情況，可能至少持續到2022年。」

而根據本月一份針對商界及學界經濟學家所做的調查，普遍預估美國第2季GDP季增年率萎縮32％，相較4月調查又更悲觀，上月預測Q2萎縮幅度25％。

(工商 )