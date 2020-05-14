行政院公布新內閣名單，傳出副院長陳其邁的職位，視「罷韓」結果而定，暫時不動。自由作家洛杉基認為，看來民進黨已經篤定罷韓一定成功。

洛杉基在臉書發文表示，內閣新名單中，看來已經把陳其邁內定為高雄代理市長接班人，所以沒有列名。難道民進黨已經篤定罷韓一定會成功、陳其邁必然能擔任代理市長？他們的信心從何而來？難不成與總統大選的「民調預測」一樣，有十足的信心？

網友回應表示，「敢，敢ㄟ拿去呷。」、「所有部署都安排好了！台灣在民進黨執政下，真的很墮落！」、「陳其邁明天就可以自行宣布當選了。」、「應該是！胸有成竹！」、「一黨獨大，解釋權都在他們手上。」

網友甚至質疑，現在罷免成功，高雄市長是補選？還是官派？有網友認為，綠營也怕川伯出來選吧，他們可能會修法，改官派。洛杉基回說，「球在他們手裡，隨他們怎麼玩」。

行政院會今天通過內閣總辭案，內閣成員將異動。行政院副院長陳其邁在臉書發文感慨說，他和內閣團隊拍紀念照時，回想一同經歷過的種種，不免有些感傷，但也對未來的台灣有更大的展望。因為他們知道，台灣人民給他們機會，他們唯有更加努力，才能對得起這份工作。

(中時電子報)