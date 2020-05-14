實測花2萬塊把酒店紅牌框出整晚-瞞著男友?!揭開八大妹內心世界【暗黑職人#1:酒店篇】(影/Owen蔗糖男YT)

有YouTube頻道是以辛辣話題做為主題，其中一集他們跟酒店幹部預約小姐「框到底」（包整晚），訪談了從事八大行業的酒店紅牌小姐的生態，並且大公開要工作技巧。

YouTube頻道「Owen蔗糖男」親自前往酒店帶人出場，回到家中做了訪談，一開始就談及「薪資」話題，這名「酒妹」（未透露姓名，以此做為代替）的月薪居然高達30幾萬，她甚至還吃驚做為工程師的蔗糖男月薪5到6萬「好低」。

「酒妹」透露有把禮服店當制服店在玩的客人，竟然就直接把小姐的衣服扯掉，或是摟人之後就把手直接伸進裙底的客人。「酒妹」說遇到這種變態客人，他們會先擋，但如果擋不住的話，只能藉口說要去上廁所，然後打電話跟行政求救。

酒妹還透露許多工作內幕，她們如果遇到好的客人，會使出手段來留住對方。「Owen蔗糖男」問說，傳說中「買框送S」(酒店術語中所謂的「S」就是有對價關係的性交易)的服務，「酒妹」爆出她個人的工作眉角是看對眼的話，「我就會跟他出去，送他這個(S)。」

(中時電子報)