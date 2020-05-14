大同公司今（14）日晚間7點半左右為子公司尚志資產開發連發3道重訊，分別是尚志對母公司大同資金借貸20億元、尚志取得大同約9,000萬元的不動產使用權資產及尚志發放第1季股利每股6.91。

大同傍晚代子公司尚志發布3則重大訊息，第一則為尚志借貸母公司大同20億元，其中於8億元額度內屬循環動用性質，另外12億元屬一次性動撥性質。

第二則為尚志向大同取得台北市中山北路三段建物共785.12坪不動產使用權資產，設算使用權資產金額約9,000萬元。

第三則為大同代尚公告志董事會決議發放今年第一季股利約3,605萬元，換算每股股利為6.91元。大同表示，此次獲利為大同莊園第一期建案結案之進帳。相較於去年同期，尚志受惠於出售土地獲利挹注，第1季現金股利每股795.45元，總計發出41.52億元，今年的獲利不如去年同期。

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(中時電子報)