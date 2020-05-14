中信兄弟投手黃恩賜今日出戰富邦悍將，主投7局僅被敲6支安打、失3分，用球數100球、7局都創下生涯新高，他也對自己成績很滿意，直說突破自己了。不過今日新莊球場現場測速來到156、157公里，讓黃恩賜開玩笑說，「槍壞掉了吧。」賽後經聯盟紀錄組認定最高球速有156公里。

黃恩賜投完7局僅用88球，用球數精簡，總教練丘昌榮賽後表示，當時有詢問投手教練是否讓他休息，不過教練希望他突破一下，因此讓他續投，因此到100球後才讓他退場，不過丘昌榮也坦言，若用球再更省一點有機會讓他完投，「讓他給自己一個信心，選手本身想要突破自己，但教練要幫忙踩煞車。」

黃恩賜在賽後表示今年球速感覺比往年好，而今日專注度也比前幾場好，「今天心態冷靜、想球勝、專注，每球都希望有威力。」此外黃恩賜在今日之前投球局數都無法滿7局，他透露與教練的有趣對話，「佛斯特說，希望在他50歲前（今年41歲）看我投滿7局，他是開玩笑，我就盡自己能力丟，每球全力以赴。」

今日新莊球場現場測速槍顯示156、157公里，不過黃恩賜自己倒是沒感覺有投這麼快，「有嗎？可能槍壞掉吧，153我還覺得比較正確，生涯最快就是153。今天全力丟，丟到後面很累，已經盡力了，我丟到頭皮發麻。」

賽後經聯盟紀錄組認定，黃恩賜單場最快球速是156公里，躍升中職球速第2快，也是本季最快球速，超越索沙、米蘭達等洋投。目前中職最快球速是葉家淇與羅嘉仁保持的157公里。

黃恩賜投出156公里速球，是本季最快球速。（季志翔攝）

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