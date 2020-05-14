日前重慶嘉陵江發生一起渡江意外，一名男子臀部遭快艇割傷，並自行爬上岸邊，男子裸體趴在石頭上，且身後江水被血染成一片，傷勢看起來相當嚴重，影片曝光後引起網友熱議，而男子渡江行為恐怕也已經觸犯影響航道安全。

意外發生當天，男子在嘉陵江游泳，卻被快艇撕裂臀部，他忍痛游回岸邊，朋友將他拉上岸後報警求救，根據友人講述，男子體能相當好，曾多次游泳渡江，也很注意安全，這次男子沒有戴可以自救的漂浮腕帶，可能是發生意外的原因之一。

傷勢嚴重的男子自行游上岸(圖片取自/荔枝新聞)

男子傷勢嚴重，目前仍在重症病房搶救，醫護人員表示，因為傷口泡在水裡被感染，之後必須經歷多次清創手術，費用恐高達20萬人民幣，醫療費對家境清寒的男子是一大負擔，而交通大隊已經先幫男子代墊5萬人民幣，若後續無法付出費用，治療受阻情況下，病情可能會惡化。

警方尚未找到肇事快艇，目擊者拍攝影片顯示，事發時男子處於江面主要航道位置，根據當地水上交通安全管理條例，任何單位和個人不得有下列影響通航安全的行為，例如垂釣、游泳、漂流等，因此復原後的男子，還得面臨違反歸的懲罰。

(中時電子報)