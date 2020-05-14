台灣已經超過兩輪（28天）零本土病例，加上天氣突然暴熱，戴了這麼久的口罩，還要再戴多久？現在乘坐大眾運輸工具還是規定要戴口罩，沒戴會上不了車，但有些縣市已經開始自行有限度解禁。

●澎湖、嘉義有限度解禁 戶外、校園可以不用戴口罩

隨著疫情趨緩，國內已連續1個月無本土案例，不少人也開始關心「後疫情時代」如何好好生活的問題，尤其最近天氣愈來愈熱，很多人已經開始反應「太熱了，口罩根本戴不住啊」，甚至因太熱而出現「露鼻族」、「掛耳族」等口罩亂象。

針對口罩問題，其實有不少縣市單位已陸續在討論、研擬如何有限度的解禁，像交通部先前就有提出公共運輸分階段的解禁計畫，包括初期移除社交距離、降低消毒頻率，到中期可以取消強制戴口罩等，但目前仍未有確切實施日期。

（大眾運輸工具如捷運、公車等為了防疫，要求搭車必須戴口罩。圖片來源：賀桂芬）

這週，有些縣市也開始陸續宣布取消強制戴口罩的規定，像澎湖縣已宣布戶外可以不用強制戴口罩，嘉義縣則是開放校園不用戴，連個案數較多的新北市，市長侯友宜今（13）日也表示，室外能否解除口罩規定，要看磐石艦過後28天的結果，預計週五可以宣布是否鬆綁，但室內還是要戴。

（澎湖縣宣布13日開始戶外不用強制戴口罩。圖片來源：澎湖縣官方Facebook）

●何時能解除口罩規定？專家：建議再觀察1～4週

部分地區陸續有限度解除口罩規定，那其他地區和全國呢？對此，台灣大學公共衛生學院副院長陳秀熙11日時指出，雖然台灣的累積發生率曲線持平已達2週，但最好再觀察1週，才是比較好的解封時機。

台北市立聯合陽明醫院胸腔內科醫師蘇一峰也表示，國內疫情雖已日趨平穩，但仍會受國外疫情影響，「台灣防疫雖然做得好，但相對感染係數較低，是群體免疫力較差的國家，不得大意。」因此蘇一峰建議，可再觀察約1個月，看情況陸續鬆綁。

不過蘇一峰也說，對於一些確診個案較少、人口流動率較低、較少境外移入的地區，如最近已開放口罩規定的澎湖縣、嘉義縣等，地方首長的確可以視情況提前鬆綁，減輕民眾壓力。

●室外可用距離取代口罩 布口罩也是夏天不錯選擇

後防疫時期，除了有限度的解除口罩規定，民眾自己又可以怎麼做，來兼顧安全與生活？專家們有以下幾點建議：

1.室外可用社交距離取代口罩

蘇一峰表示，口罩主要是防範社區傳播，但台灣目前社區傳播的比例較低，還是以境外移入的案例為居多，因此在室外空間只要能保持1～1.5公尺的社交距離，口罩可以適時拿下。

2.戶外運動可以不用戴，室內用人流管制取代口罩

過去有人反應，有些健身房會規定要戴口罩運動造成不便，先前也有戴口罩運動造成猝死、肺破裂的案例，對此蘇一峰表示，運動時的汗水與飛沫反而會降低口罩的過濾效果，建議像健身房等容易有群聚的室內空間，可用人流管制來取代戴口罩；戶外只要不是會過近接觸的運動（如打籃球等）也可以不用戴。

3.透氣吸汗、易清洗替換，布口罩也是不錯選擇

蘇一峰說，布口罩有透氣性佳、吸附汗水、易清洗替換的優點，是天熱時的不錯選擇，可隨身多帶幾個做替換，且過去食藥署也曾表示，對於以飛沫和接觸為主要傳染途徑的新冠病毒，布口罩的確具有防護效果。

先前在個人臉書分享一系列布口罩文章，大安婦幼醫院麻醉醫師陳冠廷也建議，如果是自製布口罩，可選用40支棉或60支棉，這類布料較細緻透氣，通常用於衣服或裙子的裡布，製成布口罩很適合夏天使用。

（布口罩有透氣性佳、吸附汗水、易清洗替換的優點，是天熱時的不錯選擇。圖片來源：陳冠廷醫師提供）

●秋冬可能有第2波疫情？口罩該儲存留用嗎？

口罩解禁，使用量應該會減少，但也有人提出疑問，「聽說秋冬可能有第2波疫情，加上之後也可能有腸病毒、流感等，現在口罩還不能自由購買，那是不是該儲存以備之後需要？」

對此，台灣感染症醫學會理事長黃立民表示，的確有這個可能，先前疫情指揮中心指揮官陳時中提到的「西班牙流感」就是最好例子，黃立民推測，以目前情況持續好轉來說，接下來可能會陸續開通國際航班，以致境外移入的風險增加，再加上秋冬第2波疫情等諸多可能，口罩這道基本防線的時間還是會拉長，適時儲存留用是可以的。

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(中時電子報)