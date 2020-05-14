Mercedes-Benz GLC車系可說是國內進口豪華運動休旅車的銷售王，最近，台灣賓士又引進了一款生力軍GLB車系，車車身尺碼相近，但略為窄、高，造型更加硬派，厲害的是它不僅提供4種不同動力選擇，加價6.1萬元就能從5人座變成7人座，讓車室空間的機能的運用更加靈活。

車長4.6至4.7m的運動休旅車在國內是主流，一方面非常適合都會地區使用，二來車艙空間寬敞，能讓5名乘員舒適乘坐。GLC和GLB的車長相近，但是GLB的車身寬度比GLC窄了70mm、車高則多了14mm，雖然軸距較短，但車室空間的變化卻可提供最多7人乘座，其間的差別就在於座椅變化，GLB第二排座椅不但可以前後滑動140mm，為了方便第三排乘客上下車，7人座的第二排座椅最大有270mm的滑動距離，這對於三代同堂或有多人乘載需求的家庭來說，是更為實用的選擇。

GLB車系4種不同動力分別為：GLB 180與GLB 200皆搭載1.4L直列4缸渦輪增壓引擎及DCT雙離合器7速自手排變速箱，動力輸出分別為136hp/200Nm與163hp/250Nm，售價分別為197萬及216萬元；而柴油款GLB 200 d，搭載2.0L渦輪增壓柴油引擎、DCT雙離合器8速自手排變速箱，具備150hp/320Nm的高扭力輸出表現，售價為216萬元。

壓軸登場的是，Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC搭載2.0L直列四缸渦輪增壓汽油引擎由Mercedes-AMG專屬調校，性能輸出高達306hp馬力與400Nm扭力，0-100km/h加速僅需5.2秒，售價為281萬元。台灣賓士更推出限量50台的Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC First Edition，升級總價值近10萬元的「AMG RIDE CONTROL 可變阻尼懸吊系統」及「AMG 夜色套件」，售價為287萬元。

這次試駕的車型是柴油款GLB 200 d，外觀採用動感十足的「AMG Line跑車化套件」，全新造型的LED頭燈與雙L型日行燈獨具風格，配置2.0L渦輪增壓柴油引擎、DCT雙離合器8速自手排變速箱，具150hp/320Nm最大動力輸出，行駛起來相當輕盈、靈活，試駕路線特意選擇往金瓜石的報時山步道，在比較陡的坡道上依然相當輕鬆，甚至有種「比GLC更好開」的感覺。

需要注意的是，7人座GLB的選配價是6.1萬元，必須在訂車時選配，事後無法改裝。而且5人座行李廂空間565L，若打平後座可擴增為1800L；7人座為500L，打平第二、三排座椅的話，最大容量1680L，可見第三排座椅會占掉一些儲物空間，好處是多可兩張椅可載人，在購買時得先想好。

從車尾向前看，車身顯得圓融飽滿，雙環式LED尾燈與鍍鉻後保桿飾片造型搶眼。（陳大任攝）

全新LED頭燈與雙L型日行燈獨具風格。（陳大任攝）

車側為搶眼的越野造型輪拱。（陳大任攝）

座艙內許多設計相互呼應，例如手套箱上方銀色飾板、中控鞍座側面飾板及車門把手飾板，都有著類似的造型，展現硬派風格。（陳大任攝）

渦輪扇葉出風口，兼具科技與質感。（陳大任攝）

第二排座椅採6/4分離，並可前後滑動14cm。（陳大任攝）

第三排座椅也配置ISOFIX，可固定兒童座椅。（陳大任攝）

7人座車型行李廂空間為500L，若將第二、三排座椅打平，最高可達1680L。（陳大任攝）

(中時 )