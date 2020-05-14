國民黨主席江啟臣上任兩個多月，黨務人士首度「換將」，且是江的故鄉！台中市黨部主委顏文正將轉任組發會組營部副主任，由前台中縣議長林敏霖接任，預計下周三中常會頒發聘書。因地方傳言「紅派要換上自己人」，有中常委當面提醒江啟臣要在地方澄清流言，以免星火燎原；黨務高層昨天解釋，顏是專職黨工、林募款能力較強，人事調整是適才適所，與派系無關。

據悉，除了台中市之外，22縣市黨部主委尚有苗栗縣主委林祥川以健康因素一再請辭，因苗栗縣長徐耀2022年任滿，必須改選，黨中央正協調徐耀昌、前縣長劉政鴻，盼能找出雙方都接受的人選擔任主委。

江啟臣3月9日上任，即由祕書長李乾龍佈局縣市黨部主委，且於4月1日首開先例，安排22縣市黨部主委們在中常會由黨主席親頒聘書，以示尊崇。但當時黨中央發佈新聞稿，指「縣市黨部主委全部到位後，黨中央仍將視各地黨務推動情形，必要時予以調整。」即是為台中市、苗栗縣主委人事調整預留伏筆。

據指出，顏文正有30多年黨工資歷，先後在苗栗、彰化、嘉義、台中、宜蘭等地服務，台中市長盧秀燕前年底就任後，顏被機要任用為民政局專門委員，但去年3月在前主席吳敦義安排下，接任市黨部主委。江啟臣上任後安排縣市黨部主委人事時，就傳出有大老主張另覓市黨部主委，後來因來不及定案，4月1日仍發布顏文正續任。

但最近黨中央決定林敏霖掌台中市兵符，台中及彰化等地許多黨代表、中央委員即流傳「顏是盧秀燕人馬才被換掉」、「紅派要換上自己人」，也有人傳送林敏霖過去涉入財務糾紛、去年站台曾說「國民黨政黨票蓋不下去」的剪報，質疑林是否適任。中常委謝坤宏為此在中常會公開提醒江啟臣、李乾龍，表示要換人沒關係，他相信黨中央無派系私心，但地方講得很難聽，應趕快溝通化解，慎防星火燎原。

黨務高層說，人事安排已定，絕對無關派系；黨財務拮据，縣市黨部主委要能自籌經費，顏有豐富黨務經驗，歷任嘉義縣黨部主委、台中市黨部書記長、宜蘭縣黨部專職副主委、台中市政府民政局專門委員及台中市黨部主委等職，擔任組營部副主任也適才適所。

(中時 )