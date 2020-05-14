麥凱程近日終於PO新照。（圖／翻攝自IG）

26歲港星麥凱程是香港無綫（TVB）力捧小生，近來在熱播劇《降魔的2.0》演出降魔富二代一角，未料近來傳出他已消失三個月，而「被停工」的原因，全是因為他涉及政治風波。

據港媒《東網》報導，麥凱程去年因參與示威運動被捕，傳出電視台對此相當震怒，因此冷凍他，而自《降魔的2.0》開播後，每次的宣傳活動都不見他人影，連社群網站也近3個月都沒更新。

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對於麥凱程被冷凍才沒出席宣傳活動，該劇監製方駿釗對此表示不知情，而無綫助理總經理樂易玲則透露，麥凱程去年11月曾告知因家中有事，所以要離開香港一段時間，才無法參與劇集宣傳，而假期結束後，電視台就連絡不上他，並表示電視台目前也不知他何時復工。

而麥凱程近日終於在IG上傳爬山近照，寫下：「Take a break. Take a look.（休息一下。觀望一番。）」接著再PO風景照，配上《羅密歐與茱麗葉》的對白︰「These violent delights have violent ends.（這些激烈的歡樂終將以狂暴收場。）」引外界猜側是否另有所指。

(中時電子報)