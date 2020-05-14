日前台積電又成為美中角力的焦點之一，美國因國安考量希望台積電到美國設廠。其實早在去年貿易戰期間，美國就曾力邀台積電到美國設廠，但台積電當時以成本過高為由婉拒。然而在新冠肺炎爆發後，美國重新意識到大陸對美國技術的竊取之深，以及部分關鍵供應鏈對大仰賴之重，已經危及美國國家安全，因此在疫情高峰過後，又重新要求台積電到美國設廠，也呼應台積電創辦人張忠謀去年所說：「世界不安，台積電成地緣政治家必爭之地。」

從目前尖端科技的發展來看，晶片的微縮化越來越重要，而全球有能力製造20奈米以下僅台積電、三星和英特爾等三大廠。因為在晶圓微縮化的過程中，最關鍵的微縮顯影技術就需要透過艾司摩爾（ASML）的極紫外光機台的微縮顯影，投影在光罩下進行蝕刻。而一台極紫外光機台就需要9500萬歐元，且目前每年產能僅26台，就現況來看，5G、AIOT、高速運算、智慧型手機等都極需要台積電的奧援。

目前台積電除了南京廠外（16NM），主要廠房在台灣。由於美國對大陸在價值觀的差異，以及新冠肺炎的衝擊意識到要建立自主的供應鏈，一來限制大陸竊取技術；二來確保供應鏈不因受到地緣政治影響。以往台積電以成本過高為由拒絕在美國設廠，如今台積電要作出抉擇的時間已逐漸逼近。

不論台積電是否赴美設廠，在美中持續爭奪5G制定權以及AIOT、高速運算之際，台積電即使受到疫情影響也沒有減少對於先進製程的投資，今年仍持續投入150-160億美元，其中有80%資金用於3NM、5NM、7NM的研發與擴廠。

台積電相關的設備供應商後市不看淡，其中帆宣前兩大客戶為台積電、ASML佔其營收12.5%與8.8%。在製程持續微縮下、對於帆宣來說，在提供台積電自動化供應系統配管工程、代理銷售（爐管設備、雙氧水）以及提供ASML的EUV微影設備的部分模組需求將持續拉升，更可望帶動業績持續拉升。

另外，京鼎也有望受惠記憶體相關的半導體廠商持續擴大資本支出，在因應5G時代來臨，對於伺服器、交換器的需求持續拉升，而記憶體的需求也同樣攀升（估計2021年全球在3D NAND、DRAM晶圓廠設備支出有40%的成長）。京鼎其主要業務提供半導體薄膜以及蝕刻設備之模組以極關鍵零組件代工，是CVD設備和蝕刻機前三大模組供應商，在美商應材重啟拉貨下，今年首季半導體設備模組以及零組件營收佔比躍升至93%，預期獲利將有顯著成長。

（本文作者為中華財經台分析師曾英杰）

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(中時電子報)